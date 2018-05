Deși este un nume mare în industria cinematografiei de la Hollywood, Harvey Weinstein nu scapă de probleme. Producătorul a fost pus oficial sub acuzare pentru viol și alte abuzuri cu caracter sexual, victimele sale fiind două femei.

"A fost arestat, identificat şi pus sub acuzare pentru viol, delicte cu caracter sexual, abuz sexual şi comportament sexual nepotrivit, pentru incidente privind două femei", se arată într-un comunicat al poliției din New York, potrivit foxnews.

Harvey Weinstein s-a preat vineri autorităților.

Conform unor surse, cauțiunea în cazul... citeste mai mult

acum 58 min. in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: Antena 3 in