Producatorul de vinuri Jidvei vrea sa dea lovitura cu Vinul Unirii Lansat ca omagiu al infaptuirii Marii Uniri, Vinul Unirii de la Jidvei a ridicat asteptarile producatorului la cel mai inalt nivel. Acestia estimeaza ca vor vinde aproximativ un milion de sticle pana la sfarsitul anului.

Jidvei este cel mai mare producator local de vinuri, cu vanzari de peste 14 milioane de sticle anual, cifra inregistrata in 2017, an in care si vanzarile au crescut cu aproximativ 13% fata de 2016.

Cu ocazia Marii Uniri, compania a lansat Vinul Unirii, un omagiu adus marelui eveniment de importanta majora pentru neamul romanesc.

Cristian... citeste mai mult