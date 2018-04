Compania Electric Plus, care deţine brandul de tâmplărie termoizolantă din PVC Barrier, investeşte 100.000 de euro într-un showroom în Sectorul 4 din Bucureşti. Showroomul are în acest moment 10 angajaţi, urmând ca până la finalul anului să ajungă la 15.

„Vom continua extinderea şi în zona de sud a ţării, până vom ajunge la o acoperire naţională de 100%”, a spus Adrian Gârmacea, CEO Electric Plus.

Compania, care are în present 31 de francize, este present pe 85% din întreg teritoriul României şi în câteva ţări din Uniunea Europeană, precum Franţa, Marea... citeste mai mult