Producatorul de cosmetice Farmec exporta din ce in ce mai multe produse Cunoscutului producator de cosmetice Farmec i-au crescut vanzarile pe piata externa cu 36%, din 2014 pana in prezent. Brandul romanesc este tot mai apreciat peste hotare, datorita calitatii si diversitatii produselor, dar si a modificarii politicii de marketing.

Ioana Turdean, managerul de vanzari externe al companiei Farmec, a declarat produsele companiei sunt foarte apreciate peste hotare, iar vanzarile catre aceasta piata au crescut, din 2014 pana in 2017, cu 36%. Turdean considera ca aceasta evolutie se datoreaza si gamei... citeste mai mult