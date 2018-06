Grupul Alexandrion a încheiat un acord cu statul New York, pentru deschiderea primei distilerii din Statele Unite în regiunea Mid-Hudson, Comitatul Putnam, arată un anunţ al companiei.

Empire State Development, agenţia de dezvoltare economică din New York, a oferit producătorului facilităţi fiscale în valoare de 2,7 milioane dolari, prin intermediul Excelsior Jobs Program, un proiect local care încurajează companiile să se extindă sau să îşi mute afacerile în New York.

Investiţia totală a grupului Alexandrion va ajunge la aproximativ... citeste mai mult