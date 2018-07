Producătorul de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, va finaliza în acest an un proiect european de 800.000 de euro în vederea creş­terii pro­duc­tivităţii com­paniei cu apro­ximativ 11% pe an. Compania a raportat pentru 2017 o cifră de afaceri de aproximativ 15 mil. lei (3,3 mil. euro), în uşoară creştere faţă de anul an­terior, un profit net de 320.000 de lei (70.000 de euro), având un nu­măr mediu de 74 de angajaţi, potri­vit site-ului Ministerului Finanţelor. „Piaţa a avut o evoluţie constantă în acest an, urmând o uşoară creştere în trimestrul IV.... citeste mai mult