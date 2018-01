Chinezii de la Vivo se pregătesc pentru un an 2018 destul de interesant. Producătorul are în plan lansarea unui smartphone dotat cu nu mai puţin de 10 GB de memorie RAM şi 512 GB spaţiu de stocare. El se va numi Xplay 7 şi a apărut recent în imagini ”scăpate” din greşeală pe internet.

Pe lângă specificaţiile impresionante din interior, Xplay 7 va dispune şi de un ecran de rezoluţie 4K, care va acoperi 92,9% din spurafaţa totală a şasiului. În plus, camera foto principală, de pe spate, va fi una duală Sonu IMX. Smartphone-ul chinezesc va dispune şi de... citeste mai mult

