Procurorul-şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, consideră că, prin decizia dată, Curtea Constituţională a României (CCR) a plasat de fapt parchetele nu sub autoritatea, ci sub exerciţiul potenţial discreţionar al ministrului Justiţiei, care este om politic sau susţinut politic, informează Agerpres.ro.

