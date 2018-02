Procurorul de la Tel Drum e verificat de Inspectia Judiciara Alexandra Lancranjan, procurorul care instrumenteaza Dosarul Tel Drum a intrat sub verificarile Inspectiei Judiciare, care face cercetari pentru a stabili cu exactitate daca exista indicii privind o abatere disciplinara, in urma aparitiei in spatiul public a unor informatii conform carora procurorul ar fi participat la o reuniune, alaturi de politicieni.

Dupa lansarea informatiilor conform carora Lancranjan ar fi participat la o reuniune alaturi de politicieni, Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu.... citeste mai mult