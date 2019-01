Procurorii DNA Oradea vor fi audiați, miercuri, de Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, din cadrul Parchetului General.

Anunțul a fost făcut de Chris Terheș, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, pe pagina sa de Facebook.

"Infractiunile cercetate in acest dosar, cu privire la posibilele fapte comise de procurorii DNA Oradea, sunt:

- santaj,

- cercetare abuziva,

- abuz in serviciu,

