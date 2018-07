Procurorii CSM vor discuta, miercuri, începând cu ora 10:00, cererea Laurei Codruţa Kovesi de a-şi continua activitatea în calitate de procuror.

Decizia vine după ce preşedintele României Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anunţul fiind făcut luni de către purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi.

"Am fost procuror şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat am consemnat într-un raport care va fi făcut public în cel mai scurt timp şi va putea fi studiat pe... citeste mai mult

