Procurorii CSM vor discuta, miercuri, începând cu ora 10:00, cererea Laurei Codruţa Kovesi de a-şi continua activitatea în calitate de procuror.

Decizia vine după ce preşedintele României Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anunţul fiind făcut luni de către purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi.

"După cum ştiţi, preşedintele a emis decretul de revocare. Aşadar, mandatul meu încetează începând de azi. Am fost şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat într-un raport care va putea fi studiat... citeste mai mult

azi, 15:37 in Eveniment, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in