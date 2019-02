Ies la iveală noi mărturii legate de modul în care procurorii DNA făceau presiuni pentru denunțuri false.

In dosarul fostului minstru de interne Cristian David – care a devenit o tinta politica pentru DNA, inca de cand era consilierul si coordonatorul campaniei prezidentiale a liderului ALDR Calin Popescu Tariceanu – proba cheie pe care s-a crosetat executia la fond de catre judecatorii ICCJ Ionut Matei si Sandel Macavei (in opinie majoritara), a cazut ca un fulger in apel, scrie Luju.ro.

