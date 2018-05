Mitropolitul Andrei va fi în fruntea Procesiunii de Rusalii duminică, prin centrul oraşului Cluj-Napoca, care se organizează pentru al optulea an consecutiv.

Evenimentul continuă o veche tradiţie din Ardeal ce are în centrul ei rugăciunea pentru roadele pământului şi pentru mediul înconjurător, la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, potrivit Agerpres.

„Pentru al optulea an consecutiv, clujenii sunt invitaţi să participe duminică, 27 mai 2018, la Procesiunea de Rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca, din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei", se arată în...