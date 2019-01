Într-un dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa, Phoenix Shipping And Trading Ltd. Co. SRL are calitatea de reclamant, iar EBL Eurobarge Ltd. are calitatea de pârât.



Pe rolul Tribunalului Constanţa a fost înregistrat, pe data de 21 ianuarie 2019, dosarul nr. 372/118/2019, Secţia a II-a Civilă, materia - drept maritim şi fluvial, obiectul - sechestru navă, stadiul procesual - fond. Phoenix Shipping And Trading Ltd. Co. SRL este reclamant, iar EBL Eurobarge LTD - pârât. Prima şedinţă a magistraţilor a fost stabilită pentru data de 29.01.2019.