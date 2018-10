Cinci suceveni care au fost trimişi în judecată în urmă cu cinci ani sub acuzaţia că au făcut parte dintr-o grupare care a dus mai multe minore în Grecia şi le-a obligat să se prostitueze au aflat ieri verdictul final. Magistraţii de la Curtea de Apel Suceava au încetat procesul penal faţă de toate cele cinci persoane, iar hotărârea este definitivă.

Ioan Bulboacă, avocatul care i-a reprezentat pe doi dintre cei trimişi în judecată în acest dosar, a explicat şi motivele pentru care s-a ajuns la încetarea procesului penal. “Noi am depus la dosar o hotărâre a Curţii de Apel din Atena, prin care am demonstrat că un proces care viza aceleaşi... citeste mai mult