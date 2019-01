Şedinţa de judecată este programată să înceapă la ora 12.00.

Acţiunea de la Curtea de Apel Bucureşti a fost depusă de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) pe 11 ianuarie şi are ca obiect "anulare act administrativ+suspendare dec. nr.1331/28.12.2018".

În acest dosar, Ministerul Apărării Naţionale are calitatea de reclamant, iar preşedintele Klaus Iohannis şi Administraţia Prezidenţială au calitatea de pârâţi.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciucă ca şef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în şedinţa CSAT propunerea făcută de MApN pentru această funcţie.

Ulterior, premierul...

