Problemele Serenei Williams

Fostul lider mondial, Serena Williams trece, la 36 de ani, prin câteva momente delicate, care au făcut-o să renunţe la turneul de la Montreal şi la o confruntare în semifinalele competiţiei cu Simona Halep (1 WTA).

Într-o postare pe pagina personală de Instagram, sportiva din SUA a redat câteva dintre problemele cu care se confruntă, printre care şi depresia: „Săptămâna trecută nu a fost uşoară pentru mine. Nu doar că a trebuit să accept anumite dificultăţi personale, ci am şi fost în depresie. În mare parte a timpului am simţit că nu am fost o mamă bună...”. Alarmată de starea sa, Serena a... citeste mai mult

azi, 14:32 in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Azi in