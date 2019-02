În timp ce Cristi Borcea se află la închisoare, tatăl său, Stere, are mari probleme de sănătate. Bărbatul a ajuns să ia 20 de pastile pe zi.

Tatăl omului de afaceri Cristi Borcea, Stere, are probleme mari de sănătate. Acesta a ajuns să ia foarte multe pastile, după cum a dezvăluit pentru wowbiz.ro.

„Nu mă simt prea bine, la mine s-au strâns și multe. Acum sunt căzut la pat, iau 20 de pastile pe zi… Am trei bypass-uri, ultimul de acum 5 ani, sunt operat de hernie de disc, am artrită, mă chinuie și prostata, ce să mai zic… Dar o să-mi revin eu, nu e problemă, că n-am de ales”,... citeste mai mult