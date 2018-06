Problemele cu viza lui Abramovich o tin pe Chelsea pe loc

In primul an sub comanda italianului Antonio Conte, Chelsea a reusit sa castige de o maniera categorica titlul in Premier League. Desi toata lumea se astepta la un sezon 2017/2018 la fel de bun, trupa de pe Stanford Bridge a terminat abia pe locul 5, la 30 de puncte de campioana Manchester City. Urmare a acestei clasari, Chelsea nu va juca in sezonul viitor al Ligii Campionilor, fapt care ii va aduce mari pierderi financiare.

Cauzele acestui sezon ratat nu au fost clarificate, cele mai multe fiind legate de faptul ca antrenorul italian a pierdut vestiarul. Un rol major l-au avut si problemele patronului rus, Roman Abramovich, care a fost nevoit sa locuiasca o perioada in Israel, pentru... citeste mai mult