Florin Andone (25 de ani), atacantul lui Brighton & Hove Albion, s-a accidentat la antrenamentul de dinaintea jocului cu Crystal Palace şi a ratat meciul din Premier League. Internaţionalul român a fost anunţat titular pentru duelul din runda cu numărul 30 a campionatului englez, care a început la ora 14:30, dar s-a accidentat cu doar câteva minute înainte de startul jocului şi a fost înlocuit cu veteranul Glenn Murray. ↔️ There's been a late change for the Seagulls...

⚽️ @GM_83 starts after @FlorinAndone11 pulled up in the warm-up. @locadiaofficial is on the bench.#BHAFC citeste mai mult

