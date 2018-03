Joi, 29 Martie, 16:01

Cosmin Contra n-a fost mulțumit de Constantin Budescu, fotbalist care la meciul din Israel (câștigat 2-1) a avut o evoluție modestă, iar apoi n-a mai fost folosit în meciul cu Suedia.

Motivul evoluției slabe, dar și probabil a faptului că nu s-a mai contat pe serviciile sale, este legat de accidentarea pe care fotbalistul FCSB-ului o are de o lună de zile.

Contra e convins că mijlocașul trebuie să rezolve această problemă dacă vrea să plece: "Nu ştiu nimic de Budi. Are o problemă la genunchi, o tendinită pe care o are aproape de o lună de zile. E clar că nu este 100% în momentul de faţă.

