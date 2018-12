O petitie online prin care se cere demisia avocatului poporului, Victor Ciorbea, a strans in doua zile peste 77.000 de semnaturi. Petitia a fost initiata in urma cu patru luni, timp in care a strans doar sute de semnaturi, insa dupa ce Victor Ciorbea...

Buna ziua Iasi, 6 Ianuarie 2017