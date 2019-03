Massimiliano Allegri a făcut o radiografie clară a jocului din returul Ligii Campionilor împotriva lui Altletico Madrid, dar nu s-a oprit aici. Antrenorul italian a avut şi un reproş la adresa contestatarilor, care fac din orice meci o oportunitate pentru a aduce noi critici. ”Am jucat două finale de Liga Campionilor. Ce pot face mai mult?”, a declarat Allegri la conferinţa de presă, care a adăugat că Juventus este favorită la câştigarea competiţiei.

”Nu am făcut un meci perfect, dar am rămas concentraţi. S-a vorbit foarte mult dacă putem întoarce meciul, iar în 95 de minute am reuşit acest lucru. Am jucat foarte bine şi... citeste mai mult