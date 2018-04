Deși posedă permis din anul 1998, el a uitat că nu are voie să se urce beat la volan. Conducătorul auto a fost surprins pe raza localității Cătămărăști-Deal conducând sub influența alcoolului.



Drept urmare, el a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului. În fața instanței, el a recunoscut fapta comisă și va fi judecat în procedură simplificată.



Astfel, el va putea beneficia de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă în cazul pedepsei amenzii.



