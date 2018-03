Miercuri, 14 Martie, 14:05

Clubul de futsal CS Blue Angel Cristian din Brașov a fost înființat în 2011, iar în luna august a anului trecut a fost dezafiliat de FRF.

Claudiu Cernat, președintele echipei mai sus menționate, spune că formația sa n-a fost înștiințată de decizia FRF și va da Federația în judecată.

"Prin luna noiembrie a anului trecut, am participat la o întâlnire cu cei din Generaţia de Aur şi atunci am aflat că clubul pe care-l conduc a fost dezafiliat! Am crezut că este o glumă, astfel că am pus mâna pe telefon şi am sunat la FRF unde am discutat cu Viorel Duru, care mi-a explicat că CS Blue Angel Cristian - Braşov a... citeste mai mult

acum 45 min. in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Gazeta Sporturilor in