Cea mai vârstnică mămică din lume trăiește mari emoții în această perioadă. Fiica sa susține examenul de capacitate, iar Adriana Iliescu pare să trăiască momentul mai intens decât fata ei.

Potrivit propriilor declarații, Adrianei i s-a făcut rău după ce Eliza a ieșit de la proba de Limba Română: „Cum să stau în bucătărie când ea are nevoie de suport?! Mie mi-a fost cam rău dimineață (n.r.: luni, în ziua examenului Elizei). De la emoții, da. Am avut o stare de greață de la starea aia de îngrijorare. Nici de dormit nu am dormit, nici eu și nici ea, mititica. Însă, va trece și perioadă asta și o să ne revenim", a spus mămica la o...

