Joi, 15 Martie, 20:40

FCSB are mari probleme înaintea meciului cu CFR Cluj, de duminică. Nicolae Dică susține că Harlem Gnohere e accidentat și de 3 zile nu se antrenează.

"«Bizonul» nu se antrenează de 3 zile, pentru că are o problemă după meciul cu Viitorul. S-a antrenat separat. Aștept să văd dacă se va antrena mâine cu echipa.

Nu știu dacă va fi titular, dacă se va antrena mâine. Am doi atacanți, vom vedea cum se vor antrena până duminică și care va juca atunci", a spus Nicolae Dică, în cadrul emisiunii "Fotbal Club", de pe Digi Sport 1.

