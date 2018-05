Angel Di Maria lasă de înţeles că ar putea părăsi clubul din capitala Franţei la sfârşitul acestui sezon, cu toate că argentinianul susţine că se simte foarte bine la PSG. Într-un interviu acordat publicaţiei France Football, fostul jucător de la Real Madrid a spus că a fost la un pas să semneze cu FC Barcelona.

"Nu ştiu dacă va fi ultimul meu sezon la PSG. Fotbalul este foarte ciudat... Sunt fericit aici, dar clubul are nevoie de bani pentru transferuri şi va trebui să vândă alţi fotbalişti. Am fost foarte dezamăgit că nu am mai fost... citeste mai mult