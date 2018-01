Zero grăsimi sau zero zahăr nu înseamnă zero probleme. O spun experţii în sănătate publică de la Harvard. Produsele minune de pe ambalajul cărora ne zâmbeşte cifra zero ne pot aduce câteva kilograme în plus, precum şi grave probleme de sănătate. Trăim...

Antena 3, 15 Februarie 2011