Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de laMontreal, dotat cu premii in valoare de 2.4 milioane de dolari, dupa o revenire de zile mari. Sportiva noastra a invins-o pe rusoaica Svetlana Kuznetsova(locul 11 WTA) in trei seturi, scor...

Evenimentul, 29 Iulie 2016