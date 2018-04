© Tion - Probleme cu apa in zona Tipografilor din Timisoara Scris de A.S. - Locuitorii de pe bulevardul Take Ionescu, de pe strada Bucureşti şi alte străzi din zona Tipografilor din Timişoara vor avea marţi probleme cu apa. Reprezentanţii companiei...

Timis Online, 30 Iunie 2014