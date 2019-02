Problema PET-urilor, greu de gestionat

Dozele de polietilenă (PET) se colectează în locuri special create pentru așa ceva (containere). Și la Fărcașa se întâmplă același lucru, dar problema mai grea pentru primărie este că nu are cui să vândă aceste deșeuri reciclabile. Până acum, deșeurile de plastic erau ridicate de o firmă din Zalău, dar societatea s-a desființat.

Floare Mureșan, viceprimarul comunei, ne spune: „Noi adunăm toate PET-urile, de ani de zile, în containere speciale. Am fost printre primele comune din județ care am făcut acest lucru. Până acum, ni le prelua o firmă... citeste mai mult

