Un polițist în Statele Unite trebuie să fie neapărat și un șofer bun, care să știe să manipuleze bine o mașină chiar și în cele mai extreme condiții. Toate abilitățile necesare se însușesc în cadrul unui program de teste speciale.

Iată cum a susținut proba poligonului un polițist căruia i s-a dat un SUV Ford Expedition.



