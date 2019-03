Un iesean a inventat o scuza de-a dreptul halucinanta ca sa scape, cel mai probabil, de gura sotiei • Chiar in seara de 8 martie acesta a cerut ajutorul politistilor, spunand ca a fost talharit chiar in scara blocului in care locuia • Dupa verificari a iesit adevarul la iveala • Barbatul nu fusese victima vreunei infractiuni, dar o “pierdere” financiara l-a determinat sa planuiasca totul

