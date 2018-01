În ceea ce priveşte juriul, componenţa lui rămâne neschimbată: Andi Moisescu, Andra, Mihaela Rădulescu şi Florin Călinescu. Aşadar, acesta din urmă va continua cu show-ul de talente.

"Am observat la românii plecați din țară o existență a spiritului românesc, a spiritualității și a patriotismului. În acest sezon, la preselecții, am văzut talente de toate felurile, din toate domeniile. Emoțional am apăsat pe butonul auriu, dar în rest am văzut de toate: concurenții dansează, cântă, recită, merg pe... citeste mai mult

