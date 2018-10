Victor Ponta şi-a început discursul spunând că, deşi are sacoul cu Pro România, unii ar putea crede că pe dedesubt are însemnele unei alte formaţiuni politice. „Unii de bună credinţă, alţii sigur de rea credinţă se gândesc încă la faptul că am sacoul...

Adevarul, 21 Octombrie 2018