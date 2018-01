Camera Deputaţilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) ar urma să aibă dreptul la pensie de serviciu, la fel ca aleşii din Parlamentul României. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate până la capăt, o parte din colegii şi din partea dreaptă. Noi considerăm că, printr-o eroare, personalul Autorităţii Electorale Permanente, care, prin lege, e stabilit că are calitate exact cum au funcţionarii publici parlamentari, atunci când am stabilit legea care vizează pensiile funcţionarului public parlamentar,... citeste mai mult

