Bugetul de investiţii pentru acest an va fi similar cu cel din 2017, de 215 mil. lei.

Societatea Naţională de Radiocomu­nicaţii, companie cu afaceri de 259 mil. lei în 2016 al cărei acţionar este Ministerul Comu­nicaţiilor, are ca obiectiv principal pen­tru acest an finalizarea proiectului de tele­viziune digitală terestră, dar şi imple­mentarea radio­difuziunii digitale.

