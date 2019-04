Prioritatile cercetarii agricole se vor axa pe inovatiile in agricultura durabila si bioeconomie

Ministrul Petre Daea a deschis in data de 5 aprilie lucrarile Conferintei la nivel inalt privind cercetarea agricola – baza de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale si a bioeconomiei, organizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la Palatul Parlamentului, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Alaturi de ministrul Daea, s-a aflat, pentru deschiderea evenimentului, ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Hurduc.

Manifestarea a reunit factori de decizie in domeniul cercetarii din cadrul Comisiei Europene (DG AGRI si DG Cercetare si Inovare), inalti oficiali... citeste mai mult