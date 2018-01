Prioritati investitionale ale Primariei Calarasi si situatia achizitiilor in 2018

Daniel Stefan Dragulin, primarul municipiului, a prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, stadiul investitiilor publice care se vor derula in municipiul Calarasi in perioada urmatoare. Acestea sunt finantate atat din bugetul local, cat si din fonduri nationale sau europene. Concret, este vorba despre despre modernizarea mai multor strazi, construirea unei crese, canalizare in cartierul Magureni si pe strada Navodari, dar si reabilitarea unui monument istoric si a pietei Big.

