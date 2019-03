Prioritatea lui Real este Ndombélé

Zinedine Zidane vrea să îl aducă la Real Madrid pe mijlocaşul lui Lyon, Tanguy Ndombélé. Mijlocaşul francez cu origini congoleze este una dintre principalele ţinte ale lui „Zizou” pentru sezonul 2019-2020.

Jurnaliştii de la As susţin că Ndombele ar urma să îndeplinească la Real Madrid rolul avut în echipă de Claude Makelele, un alt mijlocaş defensiv francez cu origini în Congo, în celebra eră „galactică” a clubului. Ndombele are un sezon foarte bun la OL: are două goluri şi şapte pase decisive şi este al patrulea fotbalist din echipă ca număr de minute jucate.

Sosit în urmă cu doi ani, de la Amiens, mijlocaşul în vârstă de 22 de ani a adunat 54 de meciuri... citeste mai mult

