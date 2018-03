Prinţul moştenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, în cursul unei vizite de trei zile pe care o efectuează în Regatul Unit, marcată de manifestaţii, relatează AFP.

După primirea la Palatul Buckingham, prinţul moştenitor saudit are programată o întâlnire cu premierul britanic Theresa May la reşedinţa acesteia (10 Downing Street), pentru discuţii bilaterale privind relaţiile economice, apărarea şi reformele începute de către regimul de la Ryad, potrivit purtătorului de cuvânt al Theresei May.

Theresa May a afirmat miercuri în faţa deputaţilor britanici că va... citeste mai mult