Printul mostenitor al Arabiei Saudite despre un posibil razboi cu Iranul

Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a avertizat in legatura cu un posibil conflict armat cu Iranul in urmatorii 10-15 ani.



Intr-un interviu acordat cotidianului american The Wall Street Journal, mostenitorul tronului a indemnat comunitatea internationala sa aplice regimului de la Teheran sanctiuni mai severe, pentru a evita o confruntare militara in regiune.

"Trebuie sa facem astfel incat sa fie evitat un conflict armat. Daca nu vom fi in stare, peste 10 - 15 ani este foarte posibil sa avem un razboi cu Iranul", a declarat printul.

Ryad acuza Teheranul ca furnizeaza ilegal armament, inclusiv rachete, insurgentilor din Yemen .

acum 20 min. in Externe