Printul Harry si Meghan Markle: Nu ne trimiteti cadouri de nunta Printul Harry si logodnica lui, Meghan Markle, a caror casatorie va avea loc in luna mai, au cerut admiratorilor care intentioneaza sa le trimita cadouri de nunta sa renunte la aceasta idee si, in schimb, sa faca donatii in beneficiul unor asociatii si organizatii de caritate, a anuntat luni biroul de presa al printului britanic, citat de Reuters.

azi, 11:10