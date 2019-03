Tânăra Olena din Ucraina este autoarea unui record mai puţin obişnuit: a devenit fata cu părul cel mai lung din lume. Are 15 ani şi plete blonde, lungi de 2 metri şi 35 de centimetri.

Rapunzel din Ucraina EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Olena și-ar târî, pur și simplu, părul după ea, dacă l-ar lăsa pe spate. Bineînțeles, îl poartă prins. Îi ia o jumătate de oră să îl spele și tot atat, sa il impleteasca zilnic. Plus ore in sir pentru a-l usca, pentru ca refuza sa foloseasca un foen.

Olena Korzeniuk, fata cu părul cel mai lung: "E oarecum obositor. E nevoie de dragoste,... citeste mai mult

