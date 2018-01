Prințesa Charlotte de Cambridge face din nou deliciul presei. Fiica Prințului William și a Ducesei de Cambridge a mers pentru prima oară la grădiniță.

Prințesa Charlotte / FOTO: @KensingtonRoyal Ducesa de Cambridge a dat publicității trei fotografii pe care i le-a făcut micuței Charlotte Elisabeth Diana pe scările Palatului Kensington, chiar înainte de a pleca de acasă.

Prințesa a purtat rochiță și paltonaș grena, pantofi asortați, fular roz pudrat, în același ton cu un mic ghiozdan.

