Prins la volanul unui autoturism fara permis de conducere

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti efectueaza cercetari cu privire la un barbat depistat in trafic, la volanul unui autoturism, desi nu detinea permis de conducere.

Pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control in zona de competenta, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti-I.T.P.F. Iasi a oprit pentru control, pe raza localitatii de frontiera Frumusita-jud. Galati, un autoturism marca Mercedes- Benz, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman, Renato L., in... citeste mai mult

