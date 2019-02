Prins de politisti beat turtã si fãrã permis la volan!

TUPEU … Un bãrbat de 25 de ani din localitatea Tomesti, comuna Pogana, a fost retinut pe 30 ianuarie de politistii bârlãdeni pentru 24 de ore. Acesta este cercetat sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere si sub influenta alcoolului, având rezultatul alcoolemiei de 2.54 gr/l de alcool în sânge, aproape de comã alcoolicã!

