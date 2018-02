Prins cu 13 kilograme de Platica in apropiere de trecerea bac Gropeni

In data de 24.02.2018, ora 12:15, o patrula de jandarmi, aflandu-se in misiune, a depistat in localitatea Gropeni in apropierea trecere bac Gropeni, o persoana de sex masculin care detinea peste fara documente legale, peste a carui provenienta nu a putut fi justificata in conditiile legii.

In urma verificarilor facute la fata locului patrula de jandarmi la identificat pe numitul M. I, care avea asupra sa cantitatea de 13 kilograme peste specia „Platica”.

In cauza s-au intocmit actele de sesizare sub aspectul savarsirii infractiunii de ,,detinerea, transportul sau comercializarea fara... citeste mai mult